Uomini e Donne - perché non hai passato la Festa della Mamma con le tue sorelle? | la reazione di Ludovica Valli

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di martedì 14 maggio 2024)ha nuovamente risposto ad un utente che le ha fatto una domanda ben precisa che riguarda il rapporto con le. In particolare, qualche giorno fa in occasioneBeatrice ed Eleonorasi sono riunite e hanno trascorso la giornata insieme. Con loro anche i rispettivi compagni: Marco Fantini e il compagnopiù grande, Luca. Le duehanno condiviso la loro giornata insieme con le rispettive famiglie e bimbi e anche sui social ed era ben visibile la loro serenità. Immancabile però è stato notare come, ancora una volta, la grande assente è stata la sorella più piccola insieme alla sua famiglia.infatti non era ...