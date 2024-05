Uomini e Donne | l’opinione di Isa sulla puntata del 14 05 24

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di martedì 14 maggio 2024) No, guardate, ma menomale che questa stagione dista finendo, M E N O M A L E, perché io davvero non posso farmi venire il bruciore di stomaco per sti quattro scappati di casa. Io non sopporto più nessuno, mi fanno venire tutti il prurito, andatevene in vacanza e lontani dai nostri occhi perché il mio livello di tolleranza ha proprio toccato i minimi storici. Ma ora voi dovete dirmi se è normale, dopo tutto ciò a cui assistiamo DA MESI, che l’epilogo del trono di Ida Platano preveda: lei che passa da vittima, Mario Cusitore che passa da bricconcello che ha fatto la marachella e Pierpaolo Siano che passa da falso, cafone e viene messo sullo stesso piano del Cusitore. Cioè ma voi lo capite che io poi devo uscire dalle grazie del signore, no? Voi lo capite che poi cercare di scrivere un’opinione che non contenga insulti sia un’impresa ...