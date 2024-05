Una vita per gli altri - il premio a Bruno Casagrande

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 14 maggio 2024) Unadedicata ad aiutare la gente, anche da pensionato:, 84 anni (al centro con la tuta gialla), in occasione della festa della Madonna del Giro tenutasi a Fontecorniale, frazione di Montefelcino, alcuni giorni fa ha ricevuto un attestato di partecipazione e una medaglia in segno pubblico di riconoscimento per aver contribuito al superamento dell’emergenza pandemica, che ferocemente ha colpito la nostra zone durante tutto il 2020, fino al 2022. "Ha sempre avuto questo altruismo, che l’ha contraddistinto ogni volta – raccontano i colleghi –. Fino a 76 anni è stato operativo al 100%, quindi sarebbe stato in pensione, ma come persona, da civile, ha voluto comunque continuare ad aiutarci. Nonostante siano quasi 10 anni che ha finito di adempiere al suo dovere, non ha mai voluto abbandonare la cittadinanza. Quando ...