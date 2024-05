Un mini sommergibile per trasportare la droga Smantellata organizzazione di narcotrafficanti italo-albanese

(Di martedì 14 maggio 2024) Torino, 14 maggio 2024 - Unavrebbe trasportato lain barba ai controlli per una un'criminaleoperante tra Ecuador, Belgio, Francia, Spagna, Albania e Italia. La rete diè statastamane nell'ambito dell'operazione "Car Wash", denominata così perché partita da accertamenti su gestori di autolavaggi sorpresi a coltivare alcune piantagioni di marijuana. Rifornivano dile maggiori piazze di spaccio in Italia Con pazienza gli investigatori sono riusciti a ricostruire la ragnatela di illegalità nascosta dietro lascoperta duranti i primi passi delle indagini arrivando all'associazione criminale con la base logistica in provincia ...

