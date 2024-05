Un metodo contro l’erosione delle spiagge sperimentato anche a Marina di Pisa

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 14 maggio 2024), 14 maggio 2024 - Gli esperti del dipartimento di Scienze della Terra dell’Ateneono sono stati chiamati proprio per ottimizzare questi interventi. L’esperimento nella zona della Plage Fabron è durato complessivamente 48 ore e ha permesso di individuare alcune tendenze per quanto riguarda il trasporto di ciottoli in condizioni di lieve moto ondoso. “Il movimento non è esclusivamente diretto verso il largo ma i sedimenti vengono trasportati lungo la riva definendo cicli di distruzione e ricostruzione – racconta Bertoni –, indipendentemente dalla massa, che non ha influenza è poi fondamentale la forma dei ciottoli, quelli sferici escono infatti più rapidamente dal sistema spiaggia rispetto a quelli discoidali, semplicemente perché la gravità, unita ai motionde, ne favorisce il rotolamento in profondità”. Sulla base dei ...