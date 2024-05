Un Consorzio di bonifica ‘ecosostenibile’

(Di martedì 14 maggio 2024) L’impronta ambientale deldiToscana Nord è sempre più verde e nel corso del 2023 di fatto l’Ente è riuscito ad azzerare il consumo di combustibili fossili per il condizionamento aria delle strutture consortili. Sono inoltre aumentati i chilometri di manutenzione ordinaria del reticolo idraulico: un’attività che certo determina maggiori consumi di carburante compensati però dalle attività ambientali del, a partire dalla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. Risultati certificati all’interno del Bilancio Ambientale 2023 approvato all’unanimità nella seduta dell’assemblea consortile. "La nuova sfida è riuscire a bilanciare il consumo di carburante che è invece necessario per le attività dei mezzi destinati alla manutenzione del reticolo idrografico – spiega il presidente Ismaele Ridolfi ...

Caserta. Il tema scelto dall’Anbi – Associazione Nazionale Consorzi di gestione e tutela del territorio e acque irrigue – per la Settimana della Bonifica e dell’Irrigazione 2024 , che si terrà tra il 18 ed il 26 maggio, non poteva essere più ...

Mozzanica . Una nuova opera destinata all’irrigazione delle numerose coltivazioni nel territorio di Mozzanica nei periodi di siccità . Il Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca realizzerà infatti un pozzo in via Aldo Moro, a sud del ...

"Le canalette sono a secco e lasciate nell’abbandono" - "Le canalette sono a secco e lasciate nell’abbandono" - Orti senza acqua in Vallata, agricoltori sul piede di guerra. Campagna amara e consorzio di bonifica delle Marche sotto accusa. La polemica infuria, il motivo che agita i coltivatori è che sono rimast ...

Chiuso da tre anni, il ponte riapre: "È finita l’odissea per i residenti" - Chiuso da tre anni, il ponte riapre: "È finita l’odissea per i residenti" - Il Ponte Campanella è stato finalmente riaperto al traffico, un’operazione attesa da anni, resa possibile grazie al consorzio di bonifica Pianura di Ferrara che ha gestito in convenzione la ...

Siccità, arrivano le cartelle per l'”acqua”. Diana: “Bisogna annullarle” - Siccità, arrivano le cartelle per l'”acqua”. Diana: “Bisogna annullarle” - CATANIA – Emergenza siccità in Sicilia, la beffa per gli agricoltori: sono arrivate le cartelle per il pagamento dell'”acqua” che i consorzi di bonifica hanno erogato a singhiozzo. Acqua spesso salata ...