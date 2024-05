Ultime Notizie Roma del 14-05-2024 ore 14 | 10

(Di martedì 14 maggio 2024)Daily News radio giornale ancora Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio nuovo appuntamento con leprincipali che arrivano dall’Italia e dal mondo partiamo con l’inchiesta sulla Liguria l’avvocato di Aldo Spinelli ha spiegato che l’imprenditore ha detto di aver finanziato tutti ma con sottoscrizioni elettorali che pensava fossero tracciate illegale aveva affermato davanti a Palazzo di Giustizia Genova Aggiungendo che non farà ricorso all’esame perché non abbiamo una misura così effettiva non siamo in carcere A chi gli chiedeva se una promessa elettorale non mantenuta consente comunque di configurare il reato di finanziamento illecito Vernazza ha risposto che esiste anche reato di truffa per fare delle ipotesi c’è da discutere non mettiamo limite alle difese ha detto Operazione Antica Morra della ...

il leader di Var non si nasconderà fallo hanno riferito all Times of Israel fonti anonime a conoscenza della questione mentre le forze di difesa ...

Ranking internazionale The, Roma Tor Vergata 1° giovane ateneo statale in Italia - Ranking internazionale The, roma Tor Vergata 1° giovane ateneo statale in Italia - roma, 14 mag. (Adnkronos/Labitalia) - Primo ateneo statale tra le università generaliste e ‘giovani’ del nostro Paese: l’Università di roma ...

Ex dipendente Rai morto per amianto, indaga la procura di Roma - Ex dipendente Rai morto per amianto, indaga la procura di roma - La Procura di roma indaga per lesioni personali colpose in relazione alla vicenda dell'ex dipendente della Rai Mariusz Marian Sodkiewicz morto ieri a causa di una forma tumorale dovuta all'esposizione ...

Parkinson. Nuove scoperte su bradicinesia e rigidità. Ricerca internazionale apre nuove prospettive di cura - Parkinson. Nuove scoperte su bradicinesia e rigidità. Ricerca internazionale apre nuove prospettive di cura - La bradicinesia (lentezza nei movimenti) e la rigidità muscolare - sintomi caratteristici della malattia di Parkinson - hanno un’evoluzione indipendente e rispondono in maniera diversa ai trattamenti ...