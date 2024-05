Ultime Notizie Roma del 14-05-2024 ore 10 | 10

(Di martedì 14 maggio 2024)Daily News radio giornale ancora una buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio Fedez risulta indagato dalla Procura di Milano con l’accusa di rissa lesioni e percosse in concorso in relazione al caso Iovino il personal trainer Nella notte tra il 20 e 21 aprile è stato prima coinvolto in una rissa avvenuta al The Club e poi picchiato sotto casa sua in via Traiano le carte del fascicolo aperto dalla Procura di Milano indicherebbero una sola persona denunciata Federico Leonardo Lucia in arte appunto Fedez le gare del rapper l’avvocato Gabriele Minniti e ha precisato Abbiamo appreso la notizia Dai giornali Attendiamo il lavoro dagli inquirenti Alessia Pifferi è stata condannata all’ergastolo per aver lasciato morire di stenti la figlia di Anna di 18 mesi abbandonata a casa da sola per sei giorni nel luglio del 2022 lo ha deciso la corte di ...

Pedullà su Sarri: “Non ci sono stati fin qui sviluppi con il Milan” - Pedullà su Sarri: “Non ci sono stati fin qui sviluppi con il Milan” - Tra i tanti nomi papabili per la panchina del Milan è circolato, più perchè attualmente libero e non per un reale interesse o ...

Roma, piace Dorgu del Lecce al posto di Spinazzola - roma, piace Dorgu del Lecce al posto di Spinazzola - In attesa dell`annuncio di Ghisolfi come nuovo ds della roma, il club giallorosso inizia a guardarsi intorno per rinforzare la rosa. Secondo quanto riportato da.

Moviola Serie A, Chiesa a CM: 'Dubbi sul rigore per il Napoli, il penalty per la Roma non c'era' - Moviola Serie A, Chiesa a CM: 'Dubbi sul rigore per il Napoli, il penalty per la roma non c'era' - Continua anche per questa giornata, come per tutta la stagione 2023-2024 l`appuntamento della nostra rubrica SOS Arbitri con Massimo Chiesa. L`ex arbitro internazionale,.