Ultima Generazione | Imbrattato di giallo marciapiede a Roma davanti

(Di martedì 14 maggio 2024) Nuova azione di. Imbrattatii marciapiedii negozi Nike e Footlocker Questa mattina nuova azione di sette persone aderenti alla campagna Fondo Riparazione di, in via del Corso. Gli attivisti hanno colorato con vernice arancione, ilantistante l’ingresso e le vetrine dei negozi Nike e Footlocker. Hanno esposto striscioni con scritto “1 ottobre GIUSTIZIA Piazza del Popolo” e “Fondo Riparazione”, incollandosi poi con le mani alle porte di ingresso dei negozi. Alle 11.55 sono arrivate le forze dell’ordine che hanno portato le persone in questura. A diffondere la notizia una comunicazione di. Come di consueto riportate ...

