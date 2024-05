UFFICIALE ? Inter Women - primo contratto da professionista per una 2006

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 14 maggio 2024) L’guarda al futuro e comunica ildaper un attaccante classe. Programmazione in tutte le Prime Squadre. COMUNICATO ? L’annuncia il salto al professionismo della giovanissima Tironi, che diventerà dunque una giocatrice importante anche per la prima squadra femminile la prossima stagione. Il comunicato in merito al futuro dell’: “FCnazionale Milano comunica di aver raggiunto un accordo per ildadi Carolina Tironi. L’attaccante classevestirà la maglia nerazzurra fino al 30 giugno 2026?.-News - Ultime notizie e ...