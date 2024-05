Ue | Tajani - ' serve tassa per grandi multinazionali'

(Di martedì 14 maggio 2024) Roma, 14 mag. (Adnkronos) - "Deve esserci unaper leche invadono lo spazio del commercio in Italia e che pagano meno tasse dei nostri imprenditori", ha detto il leader di Forza Italia, Antonio, intervenendo a un incontro organizzato da Confcommercio in vista delle elezioni europee.

L’allarme di Giorgietti: “I soldi non ci sono”. Italia verso la crisi - L’allarme di Giorgietti: “I soldi non ci sono”. Italia verso la crisi - Giorgetti è pronto alle dimissioni se continueranno le resistenze su Superbonus e Sugar Tax: il ministro ha ammesso che l'Italia è al verde, ma il governo è in campagna elettorale.

Venti di guerra sul Superbonus, ma sulla sugar tax c’è aria di tregua - Venti di guerra sul Superbonus, ma sulla sugar tax c’è aria di tregua - considerando che una nuova tassa di certo non fa piacere a nessuno anche da un punto di vista elettorale, con il voto delle europee in arrivo. Più complessa la partita del Superbonus, su cui le ...