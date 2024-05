Ue - ' legge su interferenze grave ostacolo a Georgia in Ue'

(Di martedì 14 maggio 2024) "Abbiamo già espresso la nostra posizione" su una"che è molto pericolosa per le ambizioni europee della. Le attese della Ue sono molto chiare: l'adozione di questaè unnel percorso dellaper l'ingresso in Ue ma discuteremo delle conseguenze dopo l'eventuale approvazione". Lo ha sottolineato il portavoce del Servizio di Azione Esterna dell'Ue Peter Stano soffermandosi sul voto finale allasullestraniere, previsto nella giornata di oggi a Tbilisi.

