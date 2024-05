Ue - Giorgetti | con regole banche più solid - ma competitività penalizzata

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di martedì 14 maggio 2024) Milano, 14 mag. (askanews) – “La regolamentazione europea introdotta in questi anni ha fatto sì che il sistema europeo del credito dellee del sistema finanziario siano tra i piùi in assoluto, peccato che questa regolamentazione vada contro ladel sistema europeo, perché questenon consentono di erogare finanziamenti alle imprese del sistema economico delle economie reali in modo più flessibile o agile tipo quello che avviene negli Stati Uniti”. E’ quanto ha sostenuto il ministro dell’Economia, Giancarlo, intervistato in videocollegamento a un convengo a Milano. “È chiaro – ha proseguito – che gli Usa hanno meno regolamentazione e ogni tanto fallisce qualche banca, come abbiamo visto, poi interviene magari il Tesoro. Però l’applicazione rigida e puntuale ...