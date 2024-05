Ucraina | Blinken a Zelensky - ' gli aiuti stanno arrivando'

(Di martedì 14 maggio 2024) "Gli": lo ha detto oggi il segretario di Stato americano Antonyal presidente ucraino Volodymyrdurante il loro incontro a Kiev."Glisono in arrivo e faranno davvero la differenza sul campo di battaglia", ha assicuratoall'inizio del suo incontro con. Da parte sua, il leader ucraino ha insistito sulla necessità di maggiori mezzi di difesa aerea, chiedendo "due batterie per la regione di Kharkiv", oggetto di un assalto terrestre russo dal 10 maggio e sotto intensi bombardamenti negli ultimi mesi.

Il premier israeliano Netanyahu ripete: "Entreremo a Rafah e annienteremo Hamas , con o senza un accordo". Ma Washington ribadisce il no ad un'operazione di terra, mentre si stringe per l'accordo sulla tregua. La Casa Bianca sta considerando di ...

Il segretario di Stato americano Antony Blinken è arrivato a Kyiv questa mattina presto per una missione diplomatica senza preavviso per rassicurare l'Ucraina che ha il sostegno di Washington mentre la Russia attacca la regione di Kharkiv.

