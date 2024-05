Ucraina - Blinken a Kiev per vedere Zelensky mentre la Russia preme su Kharkiv Gli Usa | Armi in arrivo

Ucraina: il segretario di Stato americano è in visita a Kiev - Ucraina: il segretario di Stato americano è in visita a kiev - Il segretario di Stato Usa è giunto stamattina a kiev su un treno notturno in arrivo dalla Polonia. Tale visita intende rassicurare l’Ucraina in merito alla continuità del sostegno americano.

TASS (RUSSIAN NEWS AGENCY) * REUTERS: «BLINKEN ARRIVES IN KIEV TO DISCUSS US AID TO UKRAINE» - TASS (RUSSIAN NEWS AGENCY) * REUTERS: «blinken ARRIVES IN kiev TO DISCUSS US AID TO UKRAINE» - blinken arrives in kiev to discuss US aid to Ukraine — Reuters. According to the report, US Secretary of State “hopes to send a strong signal of reassurance to the Ukrainians who are obviously in a ve ...

Blinken a sorpresa in Ucraina, oggi vedrà Zelensky. Deraglia treno merci in Russia: «Intervenute persone esterne» - blinken a sorpresa in Ucraina, oggi vedrà Zelensky. Deraglia treno merci in Russia: «Intervenute persone esterne» - Il treno merci deragliato la notte scorsa vicino alla stazione ferroviaria di Kotluban, nella regione russa di Volgograd, è stato colpito da almeno un drone: lo riferisce il canale Telegram russo Baza ...