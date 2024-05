Ucciso in casa nel Napoletano - sospetti su un uomo |  indagini della Polizia

(Di martedì 14 maggio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoUnstato trovato morto accoltellato in un appartamento in via Santa Caterina, a Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli. Secondo le prime notizie diffuse dalla, che indaga sul fatto, sarebbe già stata fermata, in relazione a questo fatto, una persona la cui posizione è al vaglio degli agenti. Forse si è trattato di una lite sfociata in un omicidio. Le due persone coinvolte sarebbero di nazionalità ucraina. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

