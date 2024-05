Ucciso a coltellate durante una lite | c’è un sospettato per l’omicidio di Castellammare

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 14 maggio 2024) Napoli, 14 maggio 2024 – Accoltellato in casaunatra ucraini. È statocosì il 37enne di origine Ucraina trovo senza vita adi Stabia, nel Napoletano. Fermato un: è un suo connazionale. È accaduto poco prima dell'alba di oggi in via Santa Caterina, centro antico di. Il corpo senza vita del 37enne è stato ritrovato all'interno di un appartamento. Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato di polizia didi Stabia che hanno avviato le indagini, coordinate dalla Procura di Torre Annunziata. Secondo quanto si apprende, un altro cittadino ucraino è stato fermato e portato in commissariato poichédi essere l'assassino del 37enne.