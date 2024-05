Uccise e decapitò il fratello Dategli l’ergastolo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 14 maggio 2024) Ergastolo. Quest a la richiesta formulata ieri dalla pm Federica Messina alla Corte d’Assise di Forlì nei confronti dell’imputato Daniele Severi, 64 anni, autista del 118 ora in pensione, accusato di avere ucciso ilFranco, 53 agricoltore, trovato cadavere la sera del 21 giugno 2022 nel suo agricolo appenninico di Ca’ Seggio di Civitella di Romagna. Corpo ritrovato decapitato: e la testa non è mai stata ritrovata. Nell’ottica dell’accusa, "Daniele ha assassinato ilcon una crudeltà inaudita, prima sparandogli un colpo, alla testa, e poi decapitandolo, per non lasciare tracce. Un delitto feroce e crudele che ha scosso la comunità e che è inusuale anche negli omicidi firmati dalla criminalità organizzata". La pm Messina ha chiesto per l’imputato anche l’isolamento diurno, data la gravità del reato e la continuazione con i reati di ...