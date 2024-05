Tutino | Ho avuto l’onore di essere allenato da Spalletti

(Di martedì 14 maggio 2024) Gennaro, attaccante del Cosenza ed ex attaccante del Napoli, ha rilasciato delle dichiarazioni a Cronache di Napoli. L’attaccante, ed MVP di Aprile della Serie B, ha mostrato orgoglio e soddisfazione per le parole su di lui di Mister. L’exre del Napoli stamattina è intervenuto alla presentazione della piattaforma digitale “Vivo Azzurro TV”, la piattaforma digitale della Federcalcio che propone gratuitamente contenuti originali, inediti e in esclusiva delle nazionali italiane di calcio, insieme a una serie di approfondimenti dedicati al calcio giovanile, ai progetti sociali, all’attività paralimpica, alle iniziative istituzionali, al ruolo degli arbitri, alla formazione tecnica e all’educazione sportiva. Il tecnico di Certaldo, però, ha risposto anche stizzito ad una giornalista che gli chiedeva se fosse ...

Tutino: “Senza pali e traverse avrei potuto fare di più per il Cosenza” - tutino: “Senza pali e traverse avrei potuto fare di più per il Cosenza” - Poi un aneddoto sulla punizione segnata allo Spezia: “Mancava Calò, che solitamente batte le punizioni. Siamo andati sul pallone io, Marras e Antonucci. Dovevamo scegliere chi avrebbe calciato. Mi ...

Tra presente e futuro: quale destino per il Cosenza - Tra presente e futuro: quale destino per il Cosenza - A seguito di una stagione tranquilla come quella appena terminata, il copione sembra essere destinato a ripetersi per l’ennesima volta. Escludendo Gennaro tutino, di cui si è parlato abbastanza, sono ...

Spalletti: "Tutino L'ho già allenato al Napoli, tengo tutti in considerazione" - Spalletti: "tutino L'ho già allenato al Napoli, tengo tutti in considerazione" - Il CT ha risposto a una domanda in merito a Gennaro tutino che ha fatto una stagione meravigliosa con la maglia del Cosenza in B.