Tumore dell' ovaio - colpite ogni anno 5 200 donne in Italia

Il tumore ovarico è il settimo tumore più comune tra le donne a livello mondiale e costituisce l’ottava causa di morte per cancro femminile (dati Globocan 2020). Nella sola Italia sono circa 6000 le donne che ogni anno ricevono una diagnosi per ...

Guardarsi allo specchio e riconoscersi, sentirsi belle anche durante le cure per un tumore è importante per tutte le donne. Ed è possibile. Grazie a iniziative come quella partita il 6 maggio al Bellaria di Bologna insieme all’Associazione donne al ...