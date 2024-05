Tuffo nel mare - prima pietra per il porto commerciale di Fiumicino

(Di martedì 14 maggio 2024), 14 maggio 2024 – La posa dellaper quella che è una delle opere più attese dalla città: ilsta diventando realtà: con un investimento di 55 milioni di euro, ilpermetterà la messa in sicurezza della flotta pescherecci di, troppo spesso vittima delle criticità delcanale (tanti pescherecci e altre imbarcazioni lì ormeggiate, che sono poi affondate), ma non solo. L’inizio dei lavori è stato inaugurato oggi, alla presenza del presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale, Pino Musolino, del sindaco Mario Baccini, il ministro alle infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini, la vicepresidente della Regione Lazio Roberta ...

