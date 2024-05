Trovato un mini sommergibile per trasportare droga

(Di martedì 14 maggio 2024) Avevano perfino progettato e collaudato un piccolo, pilotabile da remoto, da destinare al trasporto della, ma alla fine sono stati scoperti. I Carabinieri di Torino hanno eseguito sei ordinanze di custodia cautelare in carcere a carico dei membri di un’organizzazione transnazionale italo-albanese, dedita al traffico di sostanze stupefacenti. Gli arresti, disposti dal Gip del capoluogo piemontese su richiesta della Direzione distrettuale antimafia, sono stati effettuati in Italia nelle provincie di Torino e Frosinone, e in Albania. Blitz dei Carabinieri a Torino arrestati 6 trafficanti di. Avevano costruito anche unNell’attività d’indagine, denominata convenzionalmente “Car Wash” in quanto originata da accertamenti su gestori di autolavaggi che gestivano ...

