(Di martedì 14 maggio 2024) Verrà svolta l'autopsia sul corpo di, il 40ennesenza vita nella sua abitazione nel centro di, per chiarire le cause della, che al momento resta avvolta dal mistero. In azione i Ris: non è ancora escluso l'omicidio.

Indagini in corso sulla morte di 40enne di Scicli , molto note nel comune del Ragusano, trovato cadavere da alcuni familiari nella sua casa di via Manenti: sarebbe state trovate tracce d sangue in camera da letto e in altre stanze . Gli inquirenti ...

tracce di sangue nella camera da letto e in altre stanze . Il cadavere di un uomo di 40 anni è stato trovato nella sua abitazione di via Manenti nel centro storico di Scicli , in provincia di Ragusa. Ci sarebbero tracce di sangue nella camera ...

Trovato cadavere in casa a Scicli, è giallo sulla morte di Peppe Ottaviano: attesa per l’autopsia - trovato cadavere in casa a scicli, è giallo sulla morte di Peppe Ottaviano: attesa per l’autopsia - Verrà svolta l'autopsia sul corpo di Peppe Ottaviano, il 40enne trovato senza vita nella sua abitazione nel centro di scicli, per chiarire le cause della morte, che al momento resta avvolta dal mister ...

Giuseppe Ottaviano trovato morto in casa: tracce di sangue sulle pareti, è giallo - Giuseppe Ottaviano trovato morto in casa: tracce di sangue sulle pareti, è giallo - Indagini in corso per fare piena luce sulla tragica fine del 40enne, il cui cadavere è stato trovato domenica sera nella sua abitazione nel centro storico di scicli: ipotesi omicidio ...

Cadavere di 40enne trovato in appartamento, nessuna pista esclusa - Cadavere di 40enne trovato in appartamento, nessuna pista esclusa - Una telefonata di un conoscente preoccupato dal fatto che l’amico non rispondeva al telefono, avrebbe portato al ritrovamento del corpo senza vita di un quarantenne di scicli. L’uomo e’ stato ...