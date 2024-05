Triestina - rammarico Adorante | gol a grappoli dopo il suo addio agli alabardati

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 14 maggio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiLa storia dello sport più seguito al mondo è piena zeppa di calciatori che hanno avuto un rendimento del tutto opposto quando hanno indossato me di squadre diverse anche a distanza di pochissimo tempo. Ne sa qualcosa lache stasera avrebbe potuto affrontare il Benevento nei playoff con unin più nel motore. Il destino, invece, è andato in un’altro modo perché l’attaccante lo scorso gennaio si è trasferito alla Juve Stabia contribuendo in maniera decisiva alla promozione in serie B della compagine campana. Chiuso da Lescano e Redan,all’apertura del mercato di riparazione chiese ed ottenne di cambiare aria ed il resto è storia recente perché con le Vespe di Puca l’ex alabardato si è trasformato in un nuovo ‘Re Mida’ realizzando 12 gol in 18 ...