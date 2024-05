Triestina-Benevento - i convocati di mister Bordin per la gara di questa sera

(Di martedì 14 maggio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoRobertoha convocato 26 giocatori per la, andata del primo turno dei playoff nazionali di Serie C Now, in programmaallo Stadio “Nereo Rocco” con calcio d’inizio alle 21:00: Portieri: Agostino, Diakite, Matosevic. Difensori: Anzolin, Ciofani, Crosara, Malomo, Moretti, Pavlev, Petrasso, Rizzo, Struna. Centrocampisti: Ballarini, Celeghin, Correia, Fofana, Germano, Gündüz, Jonsson, Vallocchia. Attaccanti: D’Urso, El Azrak, Lescano, Minesso, Redan, Vertainen. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

