Trieste a trazione americana Cammino incerto - ma ora corre

(Di martedì 14 maggio 2024) Con il successo in gara4 contro Vigevano, l’Unieuro approda alle semifinali playoff dove incontrerà la Pallacanestro, per una serie che si preannuncia davvero interessante, sul campo e sugli spalti, dove si sfideranno due piazze storiche, due pubblici caldi e storicamente gemellati. Sarà una sfida dura per Forlì, che incontra una formazione entrata nel tabellone playoff in quinta posizione, ma che ha ambizioni, potenzialità e struttura di valore ben superiore. Acquisita nel 2023 da un fondo di investimento americano che ha sin da subito manifestato la volontà di puntare all’Eurolega nell’arco di qualche anno, in estate, dopo la retrocessione della passata stagione dalla serie A, la società giuliana ha puntato a una riorganizzazione totale della struttura tecnica e societaria, partendo da un general manager come l’italoamericano Michael Arcieri, reduce da ...