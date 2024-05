Due destini, e non sono i Tiromancino. Quanto accaduto stasera sui parquet della Serie A 2023-2024 ha tanti risvolti su fronti diametralmente opposti, ma andiamo rapidamente a occuparci dell’accaduto sui parquet di Pesaro e Trento per la 27a di ...

L’Allianz Milano è a un passo da un traguardo storico chiamato Champions League. Nella serie che mette in palio un posto nell’Europa che conta, i lombardi sono ora avanti per 2 a 1 contro l’Itas Trentino. Nel match infrasettimanale i ragazzi di ...

Trento, M49 e l'orsa Jj4 non saranno abbattuti ma verranno trasferiti nella Foresta Nera in Germania - trento, M49 e l'orsa Jj4 non saranno abbattuti ma verranno trasferiti nella Foresta Nera in Germania - Il 5 aprile del 2023 aveva ucciso il runner Andrea Papi. Era già stata portata la mamma Jurka nel 2010 ...

Dal Casteller ai corridoi faunistici, il Comitato Animali del Bosco: "Chi ci guadagna dai trasferimenti degli orsi" - Dal Casteller ai corridoi faunistici, il Comitato Animali del Bosco: "Chi ci guadagna dai trasferimenti degli orsi" - trento. "Arriva la primavera e, come purtroppo ormai assistiamo da alcuni anni, si ripresenta il problema della gestione degli orsi in Trentino". A intervenire il Comitato Animali del Bosco. "Assistia ...

LAV * ORSI CASTELLER: «I BOLLETTINI MEDICI CONFERMANO LE CONDIZIONI DI MALTRATTAMENTO, IL LUOGO NON PUÒ OSPITARE UN ORSO A VITA» - LAV * ORSI CASTELLER: «I BOLLETTINI MEDICI CONFERMANO LE CONDIZIONI DI MALTRATTAMENTO, IL LUOGO NON PUÒ OSPITARE UN ORSO A VITA» - Sono sette i bollettini medici rilasciati dai medici veterinari che assistono M49 e JJ4, che la LAV ha ottenuto dalla provincia di trento e che coprono il ...