Trapianti | a due mesi dall’intervento morto l’uomo con un rene di maiale

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di martedì 14 maggio 2024) Non ce l’ha fattaa cui era stato trapiantato undia due. Cosa è accaduto. In una svolta tragica per la medicina dei, Richard ‘Rick’ Slayman, di 62 anni, è deceduto circa duedopo aver ricevuto undigeneticamente modificato. Questo evento segna un momento significativo nella ricerca medica e solleva interrogativi sulla via futura deixenogenetici.il paziente a due– notizie.comIl caso di Slayman rappresentava una pietra miliare per la medicina dei. Essendo il primo paziente vivente a ricevere un organo da una specie non umana in modo ...