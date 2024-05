Tragico incendio in casa | morti una donna e il suo cagnolino

(Di martedì 14 maggio 2024) San Benedetto del Tronto, 14 maggio 2024 –in una palazzina di edilizia popolare in via della Pace a San Benedetto. Intorno alle 13,30 i vigili del fuoco hanno trovato il corpo privo di vita dellaresidente, Floriana Bastianelli di 74 anni, insieme al suo cane. L’è stato scoperto dopo mezzogiorno, quando il figlio del titolare di un negozio di fiori nel cimitero si è accorto del fumo denso che usciva dalla finestra dell’appartamento al terzo piano. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco del distaccamento di San Benedetto che hanno dovuto lavorare per quasi due ore prima di riuscire a trovare il corpo dellanella stanza da letto insieme al suo. Sconcerto tra gli abitanti del popoloso quartiere. Tutti conoscevano Floriana, con ...

Una Donna è morta in un incendio nella sua casa in provincia di Lucca . Ri trovato il cadavere sul letto , non toccato dalle fiamme

La donna deceduta si chiamava Beata Boruszkowska, era nata in Polonia ma da anni era residente in Toscana insieme al figlio, che vive in un’altra casa .Continua a leggere

