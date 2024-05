Tragedia in India - crolla un cartellone pubblicitario | 12 morti e oltre 60 feriti

(Di martedì 14 maggio 2024) Il crollo di un enormedurante una violenta tempesta nella metropoli finanziaria di Mumbai inha causato la morte di undici persone e il ferimento di almeno 60, secondo le autorità locali. L’incidente è avvenuto presso una stazione di servizio nella parte orientale della città, dove ilè caduto, intrappolando decine di persone sotto di esso. Gaurav Chauhan, ispettore della National Disaster Response Force (NDRF), ha confermato che otto corpi sono stati già recuperati tra le macerie, mentre altri quattro restano sepolti, ma non possono essere rimossi a causa del rischio connesso alla pompa di benzina nelle vicinanze. Inizialmente, le autorità municipali avevano riportato che 60 persone erano state salvate e trasportate in ospedale. Ilcaduto aveva ...

