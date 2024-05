Tragedia a Trapani - operaio di 33 anni cade da pala eolica e muore

(Di martedì 14 maggio 2024) Un altro incidente mortale sul posto di lavoro in Sicilia. Un lavoratore ha perso la vita oggi a Salemi, nella provincia dindo da un’altezza di oltre cinquanta metri all’interno della torre di un aerogeneratore. L’uomo aveva 33. Il dipendente, proveniente da Benevento, stava eseguendo delle attività di manutenzione. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti il servizio sanitario 118, i pompieri di Salemi e, insieme al personale della SAF, nel tentativo di recuperare il corpo del lavoratore, il quale è rimasto bloccato a una quota di 48 metri. “Lavorava in una ditta in subappalto per l’installazione di turbine delle pale eoliche nel parco Vestas”. Lo fa sapere il segretario dei metalmeccanici della Fiom siciliana Francesco Foti. “Come sempre – aggiunge – esce fuori che la causa di tutti ...

