Traffico Roma del 14-05-2024 ore 17 | 00

(Di martedì 14 maggio 2024)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità su via Pontina code per un veicolo in panne per via Cristoforo Colombo e raccordo anulare in uscita dalla città Ci sono code anche in carreggiate apposta tra Tor de’ Cenci e raccordo anulare proseguono gli interventi di potatura in viale del Policlinico fino a venerdì 17 maggio in fasce oraria 817 chiuso tra Piazza Girolamo Fabrizio viale dell’Università delle due direzioni deviazioni anche per il trasporto pubblico possibili ripercussioni per ilsu Viale Regina Elena e sullo stesso viale dell’Università iniziati gli interventi sulla ferrovia Metre i lavori si svolgono in orario notturno con chiusura anticipata e ultima corsa da lunedì al venerdì alle 21 per poi proseguire il servizio con bus sostitutivi il sabato e la domenica è ...