Traffico Roma del 14-05-2024 ore 12 | 30

(Di martedì 14 maggio 2024) Luce VerdeUn saluto dalla redazione brevi rallentamenti sul Raccordo Anulare tra la Casilina e la Appia per un cantiere di lavori in fila turbano della 24L’Aquila Teramo tra via Fiorentini e la tangenziale est a causa delintenso e auto in coda sempre per ilintenso sulla tangenziale est tra la batteria Nomentana e via dei Campi Sportivi in direzione dello Stadio Olimpico è tra via Prenestina & viale Castrense verso San Giovanni code per incidente sul lungotevere San Paolo tra via Ostiense e viale San Paolo ancora sul lungotevere ilintenso è la causa delle code tra Ponte Sisto è ponte Principe Amedeo Savoia Aosta in direzione Corso di Franciacongestionato sul viadotto della Magliana perintenso tra Viale ...