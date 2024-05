Traffico Roma del 14-05-2024 ore 10 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 14 maggio 2024)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità in via del Forte Braschi prosegue la chiusura tra via Mattia Battistini e via della Pineta Sacchetti chiusura iniziata ieri per un problema idrico che ha avuto poi effetti sul manto stradale parziale limitazioni alanche nell’area di San Pietro a Borgo Vittorio all’altezza di largo di Porta Castello per un avvallamento mentre in via Pacinotti la viabilità è regolata a senso unico alternato all’altezza di via Portuense anche in via di Casalotti problemi sul tratto del manto stradale deviazione per ilproseguono invece le potature in viale del Policlinico la strada è chiusa tra Piazza Girolamo Fabrizio e viale dell’Università è ancora in via delle Capannelle per un incidente ilStar rallentando all’altezza ...