Traffico Roma del 14-05-2024 ore 08 | 30

(Di martedì 14 maggio 2024) Luce VerdeBuongiorno e ben trovati dalla redazione Come di consueto in queste ore del mattinointenso è rallentato su tutte le principali strade di accesso alla capitale rallentamenti e code lungo la carreggiata interna del grande raccordo anulare tra la Prenestina e l’appia e sulla carreggiata esterna dalla Cassia è la via Aurelia fine di 4 km sul tratto Urbano della 24-teramo dal raccordo e la tangenziale est auto in coda perintenso proprio sulla tangenziale est tra Largo Lanciani e via dei Campi Sportivi in direzione dello Stadio Olimpico è da via Prenestina & viale Castrense verso San Giovanni a nord della capitalein coda sulla via Cassia dal Grande Raccordo Anulare a via Due Ponti verso il centro rallentamenti in viale di Tor di Quinto per un incidente ...