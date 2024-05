Tra decine di esempi - ecco alcuni degli abiti indossati due volte e in versioni diverse dalla diva australiana che oggi compie 55 anni

(Di martedì 14 maggio 2024) Varianti di stile, up-cycling couture, riciclo d’autore. Una materia sempre più attuale, ma anche complessa, in cui non c’è maestra migliore della starCate Blanchett. Per celebrare il suo 55mo compleanno, ricordiamo i suoi look più belli(almeno) due. Cate Blanchett sboccia sul red carpet della Mostra del cinema di Venezia con la scollatura floreale X ...

Le occupazioni delle università per la Palestina non si fermano, anche in Italia - Le occupazioni delle università per la Palestina non si fermano, anche in Italia - Centinaia di tende nelle università per la Palestina. Anche in Italia gli studenti e le studentesse fanno sentire la loro voce. Il nostro racconto da Milano e Bologna.

Per sfuggire allo stress da miniera, un gruppo di lavoratori ha chiesto aiuto a una disciplina insospettabile. Ecco quale… - Per sfuggire allo stress da miniera, un gruppo di lavoratori ha chiesto aiuto a una disciplina insospettabile. Ecco quale… - Per sfuggire allo stress da miniera, un gruppo di lavoratori ha chiesto aiuto a una disciplina sportiva come lo yoga: ecco perché ...

Australia, il tramonto sull'Uluru è spettacolare: il video in timelapse - Australia, il tramonto sull'Uluru è spettacolare: il video in timelapse - L'Uluru, uni dei simboli dell'Australia, è un massiccio roccioso di circa 348 metri di altezza che sorge esattamente al centro dell'Australia, nel mezzo dello smisurato entroterra semidesertico che i ...