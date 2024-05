Torta di mele e cocco | facile e buonissima

Leggi tutta la notizia su pianetadonne.blog

(Di martedì 14 maggio 2024) Ladiè un dolce da credenza profumatissimo e dal sapore esotico. Leggerissimo perché senza burro, è facilissimo da realizzare, senza l’uso di utensili in particolare se non di una frusta a mano e di una spatola. Dovremo miscelare separatamente ingredienti secchi e liquidi per poi unirli in un unico impasto, prima di incorporare lea tocchetti. Cuoce in una buona mezz’ora e inonda la cucina di un aroma avvolgente e tanto invitante da richiamare tutti intorno al forno, in attesa di poterla gustare. Una volta pronta e ben fredda, spolveriamola con lo zucchero a velo o ilrapè per decorarla e aggiungere ulteriore golosità. Piacerà a grandi e piccini! Conserviamola per un massimo di 3 giorni sotto la campana di vetro. Che ne dite di cucinare insieme? Mettiamoci al lavoro, si ...