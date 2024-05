Torta allo yogurt in friggitrice ad aria | è cremosissima Senza farina e ha solo 90 kcal

Leggi tutta la notizia su donnaup

(Di martedì 14 maggio 2024) Un dolce morbido perfetto da cuocere nella miaadè la. La ricetta dellainadè molto facile da fare e sul palato regala una vera e propria coccola anche per chi è a dieta. Realizzare l’impasto è facilissimo e si può guardare la video-ricetta in modo da rendere ogni passaggio ancora più facile. La mangio a colazione, a merenda e anche dopo una buona cena. Il gusto piace tantissimo anche agli ospiti.inad: ingredienti e preparazione. Questo dolce non contiene burro e nemmenoquindi è ipocalorico. È molto ...