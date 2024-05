Torricella - il Comune regala le borracce termiche agli studenti

(Di martedì 14 maggio 2024) Tarantini Time QuotidianoIl sindaco Francesco Turco: “Parte la sfida per una comunità sostenibile” Si è tenuta nei giorni scorsi l’iniziativa “Plastic Free”, una giornata di educazione ambientale rivoltae dedicata alla sensibilizzazione sulla riduzione dell’utilizzo della plastica e sulla promozione dell’acqua pubblica. Nell’occasione l’Amministrazione Comunale ha consegnato gratuitamente a tutti gli alunni oltre 350con l’obiettivo di diminuire la produzione di scarti sul territorio e, in particolare, le bottiglie di plastica “usa e getta”. All’evento, promosso daldiin collaborazione con l’istituto comprensivo “T. Del Bene” e con il patrocinio dell’Acquedotto Pugliese, hanno preso parte il sindaco ...

