Torre Annunziata | scoperta droga in due garage

. Rinvenendo alcune buste di marijuana, due involucri di cocaina e due bilancini Nella mattina di ieri, gli agenti del Commissariato di Pompei, durante i servizi all'uopo predisposti, con il supporto delle unità cinofile, hanno controllato in via Melito adi un parco rinvenendo in due di essi alcune buste contenenti marijuana del peso complessivo di circa 27 grammi, due involucri di cocaina del peso di circa 2 grammi e due bilancini di precisione.