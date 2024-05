(Di martedì 14 maggio 2024) In Viarila “” con la voce di Maria Elena Infantino che accompagnerà la cucina autentica di Chef Emmanuel di Liddo: unaall’insegna della felicità per ildi. In occasione del 1°digiovedì 30 maggio ore 20:30, nella splendida Via, ci si potrà immergere in una cena 4 mani con lo Special Guest Chef Emmanuel di Liddo e i resident Chef Daniele Creti, Ivano Veccia, Giuseppe Aiello,Mario Di Costanzo. Lavedrà poi l’accompagnamento musicale live in pieno Italian Style della cantante Maria Elena Infantino, figlia d’arte di Raina e Luigi Infantino (noti cantanti lirici, quest’ultimo definito “Il ...

Torna la Dolce Vita a Via Veneto: una serata da non perdere per il primo anniversario di Allegrío - Torna la Dolce Vita a Via veneto: una serata da non perdere per il primo anniversario di Allegrío - In occasione del 1° anniversario di Allegrío giovedì 30 maggio ore 20:30, nella splendida Via veneto, ci si potrà immergere in una cena 4 mani con lo Special Guest Chef Emmanuel di Liddo e i resident ...

Napoli, detenuto dà fuoco alla sua cella a Poggioreale: «Evacuato l'intero piano» - Napoli, detenuto dà fuoco alla sua cella a Poggioreale: «Evacuato l'intero piano» - «A Poggioreale, ancora una volta, solo il tempestivo intervento del personale penitenziario ha evitato la tragedia: nella serata di ieri al Reparto Venezia un detenuto ha dato fuoco alla ...

Cronaca meteo. Piogge, temporali e nubifragi su parte d'Italia. Situazione ed evoluzione - Cronaca meteo. Piogge, temporali e nubifragi su parte d'Italia. Situazione ed evoluzione - L'instabilità si concentrerà al Centro e soprattutto al Nord Italia.