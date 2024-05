Torna il Mulino Day Itinerari e biciclettate lungo il fiume Olona tra natura e memoria

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 14 maggio 2024) Conto alla rovescia per la 19esima edizione delday. Quest’anno ilDay si compone di diverse attività che si svolgeranno nei comuni di Parabiago, Canegrate, San Vittore, Legnano, Nerviano e Pregnana Milanese fra camminate, una biciclettata guidata e gli"fai da te". Oltre alle escursioni, sono previste anche altre iniziative, come ad esempio il birdwatching alla Foppa di San Vittore, le chiese aperte, tra cui i cinque santuari dedicati alla. Il tutto in ricordo di chi non c’è più, ma ha contribuito molto alla tutela della, come Stefano Fortunato, fotografo scomparso nel 2023 che ha documentato la fauna del Parco dei Mulini. "È la testimonianza dei risultati ottenuti da tante persone che si sono messe insieme", ...