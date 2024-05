Torino - giornalista Rai denuncia l’ex caporedattore per mobbin - abuso d’ufficio e stalking

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di martedì 14 maggio 2024) Quattro anni di atti «ritorsivi» e «svilenti» per aver confezionato servizi troppo duri contro i 5 Stelle. Da quel momento sarebbero iniziati gli episodi «denigratori», con un utilizzo «pretestuoso» del potere disciplinare.Rai della sede regionale diMichele Ruggiero hato l’alloraTarcisio Mazzeo, ora in pensione, per una serie di comportamenti ritenuti lesivi nei suoi confronti. Ruggiero, dimessosi l’1 marzo 2021 dopo vent’anni al servizio della tv pubblica, sostiene di essere stato demansionato, allontanato dai settori della giudiziaria e della politica, inserito in turni e orari ingiusti che non tenevano conto della sua situazione di salute. E anche di aver ricevuto procedimenti disciplinari pretestuosi, per servizi non chiusi in tempo per problemi ...