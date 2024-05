Tor Bella Monaca | con la cocaina in tasca - tenta la fuga Ma i poliziotti lo arrestano

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di martedì 14 maggio 2024) Roma, 14 maggio 2024 – Sono 5 le persone arrestate dalla Polizia di Stato in quanto gravemente indiziate del reato di detenzione, ai fini di spaccio, di sostanze stupefacenti. Nei giorni scorsi, idella Sezione Volanti, mentre percorrevano via dell’Archeologia, hanno notato un’autovettura in sosta nei pressi di una nota piazza di spaccio della zona. Insospettitisi, gli agenti hanno deciso di seguire il veicolo per poi procedere al controllo in via Amico Aspertini. Il conducente, durante le fasi identificative, ha spontaneamente consegnato agli agenti circa 1 grammo di sostanza stupefacente del tipo. La successiva perquisizione estesa al mezzo ha permesso di rinvenire circa 277 grammi di hashish, mentre durante la perquisizione domiciliare è stata trovata, all’interno di una busta custodita sopra un mobile, la somma di circa 1.200 ...