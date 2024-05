Tonali agli studenti | Sbagliato nascondersi - bisogna farsi aiutare

(Di martedì 14 maggio 2024) “Sono stato fortunato. Ho sbato e non ho perso nulla. Ho visitato una fabbrica inglese: lì un operaio lavora dieci ore al giorno. Se avesse perso il posto, avrebbe messo in difficoltà la famiglia. Io invece ho sbato qualcosa ma non ho perso nulla. Nondietro i problemi, ma“: questo il messaggio espresso da Sandronel corso di un incontro con glidel liceo Salvemini di Bari. Il centrocampista del Newcastle, squalificato fino al 28 agosto 2024 per il calcioscommesse e coinvolto in un programma di incontri con i giovani e glisu fair play e rispetto delle regole connesso al patteggiamento sportivo, all’interno del percorso di recupero dalla ludopatia, è stato accompagnato ...

