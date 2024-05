(Di martedì 14 maggio 2024) Si chiamano, Capri pants, culotte… Tanti nomi per la stessa tipologia:che arrivano sotto al ginocchio, a metà polpaccio, o giù di lì. Spariti dai radar negli ultimi anni, sono timidamente riapparsi la scorsa estate per tornare adesso con più convinzione. Isono diventati famosi tra gli anni 50 e 60 grazie a star come Marilyn Monroe e Audrey Hepburn, popolarissimi negli anni 2000, indossati senza sosta dalle star del periodo, Paris Hilton, Britney Spears, Lindsay Lohan… per poi svanire nel nulla per decenni. Sembrava non dovessero più comparire e invece oggi sono di nuovo qui, amati dalle star d’oltreoceano che li indossano nel loro ...

Toh, chi si rivede! I pantaloni a pinocchietto - Toh, chi si rivede! I pantaloni a pinocchietto - I pantaloni a pinocchietto fanno il loro ritorno per l'estate 2024. Visti in passerella e addosso alle celebrities ...

Fuori orario. Come vestirsi per…una cena informale - Fuori orario. Come vestirsi per…una cena informale - Il segreto è non strafare. Scegliendo invece look casual eppure chic. Partendo da un paio di jeans, un blazer o un mini abito stampato ...

I Trend Moda visti su Instagram da tenere d'occhio per questa stagione! - I Trend Moda visti su Instagram da tenere d'occhio per questa stagione! - pantaloni a pinocchietto Mon Amour! Il revival più inatteso, perché per un bel po’ di tempo sono stati messi da parte per lasciare spazio a silhouette più ampie come quelle baggy o wide leg. Ora però, ...