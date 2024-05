Virtus Imola e Dalpozzo, il saluto più dolce: "Un abbraccio lungo 12 anni: è stato bello" - Virtus Imola e Dalpozzo, il saluto più dolce: "Un abbraccio lungo 12 anni: è stato bello" - Basket serie B Nazionale Il giocatore cresciuto nelle giovanili lascia il club: "Ora c’è la famiglia, ma resteremo sempre legati" ...

Tifoso fa il saluto nazista allo stadio in Australia: bandito dagli stadi e rischia il carcere - tifoso fa il saluto nazista allo stadio in Australia: bandito dagli stadi e rischia il carcere - Pugno di ferro verso chi fa il saluto nazista in Australia. Un tifoso viene estromesso dagli stadi per due anni e rischia anche il carcere. In Australia c'è una politica di tolleranza zero verso chi ...

Era un grande tifoso del Milan, se ne va il dirigente: lutto nel mondo del calcio - Era un grande tifoso del Milan, se ne va il dirigente: lutto nel mondo del calcio - Un grande dirigente calcistico, nonché tifosissimo del Milan, ci ha lasciati prematuramente. Tutto il mondo del calcio è in lutto ...