The Well | arriverà al cinema il 18 luglio l' acclamato horror di Federico Zampaglione con Lauren LaVera e Claudia Gerini

(Di martedì 14 maggio 2024) The, il nuovodi, dopo le anteprime nei festival italiani ed europei,alil 18con Iperuranio Film in collaborazione con CG Entertainment ed ha un nuovo poster.

The Well , il nuovo horror di Federico Zampaglione , dopo le anteprime nei festival italiani ed europei, arriverà al cinema il 18 luglio con Iperuranio Film in collaborazione con CG Entertainment ed ha un nuovo poster.

The Well: arriverà al cinema il 18 luglio l'acclamato horror di Federico Zampaglione con Lauren LaVera e Chara Gerini - The Well è già stato venduto in 80 paesi del mondo, dopo aver fatto un tour trionfale dei festival di settore: dall'anteprima al Sitges International Fantastic Film Festival (sezione Midnight X - ...

The well, il film horror di Federico Zampaglione con Claudia Gerini e la loro figlia Linda - Arriverà al cinema a partire dal 18 luglio il film The well , la nuova fatica cinematografica di Federico Zampaglione . Il cantautore, regista e sceneggiatore romano, celebre innanzitutto per essere ...