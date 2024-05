The Cleopatras | il nuovo singolo Siamo Marea

(Di martedì 14 maggio 2024) Da venerdì 17 maggio 2024 sarà in rotazione radiofonica “” (Blackcandy Produzioni), ildelle Thegià disponibile sulle piattaforme digitali dal 10 maggio, che anticipa l’uscita delEP “Naturalmente punk”. La band annuncia le prime date estive. “” è un brano che, attraverso l’immagine dellache avanza e si riprende spazi e città, affronta temi come l’intersezionalità e la trasversalità delle lotte femministe, l’importanza di valorizzare le battaglie passate, e la necessità di rompere gli schemi e i tabù. Ma il pezzo esprime soprattutto il concetto di sorellanza e di come questa possa portare a un cambiamento nella società. Il brano è volutamente roccioso con un suono granitico e ...

