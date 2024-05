Terrore a Rimini - rapina in villa | caccia ai banditi

(Di martedì 14 maggio 2024), 14 maggio 2024 – Una coppiata in casa daarmati di pistola. E' successo ieri notte a Torre Pedrera. Sul caso indagano ora i carabinieri di. Stando a quanto emerso, i coniugi non sono stati aggrediti nè picchiati o immobilizzati, ma minacciati con una pistola dai malviventi. I soggetti entrati in azione indossavano i guanti e avevano il volto travisato. Il colpo è stato messo a segno in una villetta monofamiliare al piano terra. Sul posto però potrebbero esserci delle telecamere di sicurezza. I militari dell'Arma sono al lavoro per ricostruire l'accaduto e individuare itori. Notizia in aggiornamento

